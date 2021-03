Cingolani, ecotransizione è un pianeta sano e una società giusta

"La correlazione fra un Pianeta in salute e una società giusta è il vero obiettivo della transizione ecologica. Non abbiamo la ricetta, non ce l'ha nessuno. Stiamo cercando di capire dove andare". Lo ha detto stamani il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel corso del webinar "Verso la Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile".



Per il ministro "la sostenibilità è un concetto di compromesso fra diverse istanze, che cambiano nel tempo. I problemi sono tutti interconnessi e richiedono soluzioni multiple". Cingolani ha elencato 8 punti nella sua agenda: programmi internazionali e nazionali per l'ambiente, clima, trasporti, abitazioni, chimica, rifiuti, uso delle risorse naturali, cibo e biodiversità.



"Con questa agenda avremo molto da costruire - ha concluso Cingolani -. Mi sono dato qualche mese per creare un documento di visione che rimanga per le future scelte che verranno fatte da chi farà politica. Servirà per indirizzi durevoli per le future generazioni".