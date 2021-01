Parchi: dal ministero dell'Ambiente 2,6 milioni per l'Arcipelago toscano

PORTOFERRAIO (LIVORNO) - Un finanziamento di 2,6 milioni di euro dal ministero dell'Ambiente al Parco nazionale Arcipelago toscano per progetti da realizzare nell'ambito del programma 'Parchi per il clima', finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici grazie ai fondi acquisiti delle aste Co2. Lo annuncia lo stesso ente parco soiegando che nelle prossime settimane l'ente potrà avviare le procedure finalizzate all'attuazione dei progetti finanziati.



Tre azioni finanziate sono relative alla mobilità sostenibile. Oltre 900mila euro saranno destinati all'acquisto di un mezzo ibrido per trasporto pubblico collettivo per ciascuno dei Comuni di Rio, Capoliveri, Porto Azzurro e Portoferraio, all'Isola d'Elba. Il Comune di Portoferraio (Livorno) verrà dotato anche di un sistema di scooter sharing per consentire il collegamento con 25 mezzi elettrici tra l'area portuale e le località dell'Enfola, Viticcio e Biodola, con un impegno di spesa pari a 414.904 euro. Analogo intervento, ma in questo caso con 25 biciclette a pedalata assistita, è previsto per l'isola di Capraia, con un investimento di 287.432 euro. Per Marciana arriva un finanziamento di 373.219 euro per l'attuazione del progetto finalizzato alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica mediante interventi di efficientamento energetico del plesso scolastico della scuola per l'infanzia e primaria di primo e secondo grado. Altri 440.160 euro per interventi di riqualificazione forestale di impianti di origine artificiale all'Elba. Un'ultima tranche di 231.800 euro sarà utilizzata per la realizzazione di interventi di riqualificazione dei muretti a secco e del reticolo idraulico minore ai fini della mitigazione del dissesto idrogeologico all'isola di Gorgona.