Costa, nel 2020 oltre un miliardo per le bonifiche

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Nel 2020 ho firmato oltre 1 miliardo di euro destinati alle bonifiche". Lo afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa intervenendo alla sezione dedicata ai territori e alla sostenibilità, all'assemblea dell'Anci in corso online. "Nelle ultime settimane - prosegue Costa - ho firmato tutte le risorse economiche per il Sito di interesse nazionale di Marghera, 172 milioni di euro perché veda la fine il percorso di bonifica di quel territorio".



"Questo - osserva - è stato possibile perché stiamo lavorando insieme ai sindaci. Qui non ci sono colori politici" ma c'è la voglia "di risolvere le cose con chi sta sul territorio. Il resto lo lasciamo a chi vuol far polemica". (ANSA).