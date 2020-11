Edo Ronchi premiato in Germania per lo sviluppo sostenibile

- La fondazione Hans-Carl von Carlowitz di Chemnitz, in Germania, ha assegnato il premio per la Sostenibilità 2020, nella categoria Europa, a Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile con la seguente motivazione: "per l'autenticità e la risolutezza nel sostenere fattivamente nel corso della sua vita, la giustizia ambientale, il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità della vita delle persone in Italia e nel mondo".



I premiati del 2020, oltre a Edo Ronchi, sono la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per il suo impegno per la giustizia sociale e ambientale e la promozione del "Green Deal europeo"; la biologa e etologa Jane Goodall per il suo instancabile impegno per lo sviluppo sostenibile e la tutela della biodiversità; il cantante e autore Peter Maffay che diffonde l'idea della sostenibilità tra il grande pubblico e coinvolge i giovani.



Nell'ambito della sua Conferenza Annuale sulla Sostenibilità, la Hans-Carl-von-Carlowitz-Gesellschaft, attribuisce dal 2013 il prestigioso riconoscimento a personaggi che si sono distinti per il loro impegno per la sostenibilità ambientale. Tra i premiati figura Klaus Töpfer, direttore esecutivo del programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), Kandeh Yumkella, Incaricato del Segretario Generale delle Nazioni Unite per energie rinnovabili e già segretario generale Unido, Janez Potocnik, già Commissario europeo per l'ambiente e per l'economia, Ernst Ulrich von Weizsäcker, co-presidente dell'International Resource Panel e co-presidente del Club di Roma e, nel 2019, Greta Thunberg.



"Questo riconoscimento internazionale per me è uno stimolo a continuare la mia attività - ha commentato Edo Ronchi - Lo considero un riconoscimento anche per tutti coloro che lavorano con me e sostengono la Fondazione per lo sviluppo sostenibile. E' per me motivo di particolare orgoglio non solo essere stato, generosamente, associato ad altri premiati prestigiosi, ma anche ad uno dei pionieri della sostenibilità ecologica: Hans-Carl-von-Carlowitz ".



Il concetto di "Sostenibilità " ecologica di un'attività economica ( Nachhaltigkeit , in tedesco) è stato elaborato per la prima volta da Hans Carl von Carlowitz (1645-1714) che studiò gli impatti sulle foreste nelle zone dove si svolgeva un'attività mineraria che utilizzava grandi quantità di legname ed elaborò indirizzi per la gestione forestale sostenibile .



