Dl agosto:Costa,tante misure 'verdi' per ripresa sostenibile

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Il decreto legge agosto, approvato in via definitiva dalla Camera, contiene misure importanti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Numerose sono quelle di carattere ambientale, segno che non può esserci ripresa se non all'insegna della sostenibilità, e di un nuovo modo di interpretare lo sviluppo nel rispetto dell'ambiente".



Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa commenta, in una nota, il via libera definitivo della Camera al provvedimento.



Tra le misure ambientali presenti nel dl c'è l'incremento delle risorse per la messa in sicurezza di edifici e territorio, 900 milioni di euro per il 2021 e 1.750 milioni per il 2022; misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi, con 7 milioni assegnati a Verona, Vicenza e Padova; il rifinanziamento del fondo demolizioni per 1 milione di euro nel 2020; l'incremento delle risorse per manutenzione ed efficienza energetica di scuole di province e città metropolitane 1,7 miliardi circa. E, ancora: il via libera nel 2021 alla produzione di bottiglie interamente riciclate: in via sperimentale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021,(per le bottiglie in polietilentereftalato non troverà applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine).



Il decreto prevede inoltre incentivi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici di piccole dimensioni, adibiti a uso scolastico e ospedaliero del Servizio sanitario nazionale e determinato nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. (ANSA).