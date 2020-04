Ambiente: Consiglio Ue, ok 'patente verde' per investimenti

(ANSA) - BRUXELLES, 16 APR - Via libera del Consiglio Ue al sistema di classificazione per gli investimenti sostenibili, una 'patente verde' che consentirà di distinguere queste iniziative dalle altre garantendone l'accesso alle agevolazioni previste dall'Ue. I Paesi Ue hanno approvato i principi su cui si baserà la cosiddetta "tassonomia" a livello Ue, che fornirà a imprese e investitori una definizione comune per individuare le attività economiche sostenibili rendendo più difficile per altre attività la possibilità di darsi patenti di credibilità ambientale che non corrispondono alla realtà (greenwashing). Ora toccherà all'Europarlamento esaminare e approvare la decisione così che possa entrare in vigore. (ANSA).