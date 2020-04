Coronavirus: Costa, Green Deal per ricostruire economia

BRUXELLES - Il Green deal europeo deve avere un ruolo centrale per far ripartire l'economia nella crisi causata dal Covid-19. Lo hanno scritto dieci ministri dell'ambiente dell'Ue, tra cui l'italiano Sergio Costa, in una lettera aperta pubblicata sul sito climate change news.

Secondo i ministri l'Ue deve "costruire un ponte tra la lotta contro il Covid-19, la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici", e il patto verde dell'Ue è "la strategia di crescita" in grado di "stimolare l'economia e la creazione di posti di lavoro, accelerando al contempo la transizione verde". I ministri esortano quindi a proseguire con tutti gli strumenti nell'agenda che impegna l'Ue a un obiettivo emissioni zero al 2050.