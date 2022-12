Smog: in E-R prosegue l'allerta fino al 2 gennaio

(ANSA) - BOLOGNA, 30 DIC - Prosegue fino al 2 gennaio l'emergenza smog in Emilia-Romagna: il nuovo bollettino di Arpae ha infatti confermato il superamento dei limiti di polveri sottili, con l'eccezione delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Anche Ravenna rientra, da domani 31 dicembre, tra le province in cui restano in vigore i provvedimenti aggiuntivi di contrasto all'inquinamento, come il divieto di circolazione per i diesel euro 4 e benzina fino a euro 2. (ANSA).