Smog: allerta in Emilia, scattano le misure

(ANSA) - BOLOGNA, 19 DIC - Da domani, martedì 20 dicembre, entrano in vigore le misure emergenziali anti smog in Emilia. Il superamento dei limiti riguarda le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna. Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 4) nei comuni Pair e gli altri provvedimenti sono attivi fino a mercoledì 21 dicembre giorno di controllo e di emissione del nuovo Bollettino Liberiamolaria. (ANSA).