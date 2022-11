Fincantieri:Vard costruirà nuova posacavi per Prysmian Group

(ANSA) - TRIESTE, 22 NOV - Fincantieri ha ricevuto un ordine da Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, per la progettazione e la costruzione di una seconda nave posacavi all'avanguardia, con consegna prevista nel 2025. Il valore del contratto è di circa 200 milioni di euro.



L'unità, che farà seguito alla "Leonardo da Vinci", consegnata nel 2021, sarà specializzata in attività sottomarine avanzate ed è destinata ad essere la più performante posacavi nel suo mercato di riferimento. Sarà realizzata interamente dal gruppo Vard, e sarà lunga circa 170 metri e ampia 34; avrà una forza di traino superiore a 180 tonnellate per installazioni complesse fino a profondità superiori ai 3.000 metri.



Da Fincantieri fanno sapere che la nave avrà prestazioni di "assoluto livello", per capacità di carico e velocità di navigazione, con una riduzione delle emissioni di CO2 totali e a una diminuzione del 40% del consumo di carburante. I sistemi propulsivi innovativi ridurranno dell'85% le emissioni di ossidi di azoto. (ANSA).