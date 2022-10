Cop27:Croce Rossa Italiana, aderito a carta per clima e ambiente

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - La Croce Rossa Italiana parteciperà alla Cop27, organizzata a Sharm el-Sheikh in Egitto, dal 6 al 18 novembre, in qualità di firmataria della "Carta per il Clima e l'Ambiente per le Organizzazioni Umanitarie". Sono circa 300 le organizzazioni umanitarie che hanno aderito alla Carta in oltre 100 Paesi a livello locale, nazionale e internazionale. Sono drammaticamente cresciute - viene spiegato in una nota - le esigenze alle quali le organizzazioni devono far fronte.



Dall'ultimo rapporto dell'Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change, il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici) è emerso che il cambiamento climatico sta contribuendo alle crisi umanitarie, colpendo e minacciando la vita e i mezzi di sostentamento di milioni di persone, soprattutto delle più vulnerabili ed emarginate.



Alla Cop27 le organizzazioni umanitarie firmatarie "chiedono di raddoppiare gli sforzi nel ridurre le emissioni di gas serra, per evitare conseguenze più disastrose sulle persone e sull'ambiente, per garantire che le esigenze umanitarie siano soddisfatte e per fornire il sostegno necessario alle comunità vulnerabili in tutto il mondo. E' necessario adattarsi e fornire soluzioni alle minacce presenti e crescenti che le crisi climatiche e ambientali pongono". (ANSA).