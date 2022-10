Commissario bonifiche, risanati 58 siti inquinati su 81

Il Commissario Unico alle bonifiche, il generale dei carabinieri Giuseppe Vadalà, ha presentato la decima relazione semestrale sullo stato delle discariche abusive Italiane colpite dalla procedura di infrazione europea, relativa al periodo gennaio-giugno 2022.



Ad oggi, su 81 discariche consegnate il 24 marzo 2017 nelle mani del Commissario, oltre i due terzi (58) sono state portate fuori dalla procedura di infrazione, permettendo all'Italia di risparmiare circa 23 milioni di euro ogni anno. La sanzione europea, iniziata nel 2014 con 42 milioni di euro, oggi si è ridotta a 5 milioni di euro.



Le regioni dove si trovano i 58 siti usciti dalla procedura di infrazione sono Abruzzo (12 siti), Campania (11), Calabria (18), Sicilia (8), Lazio (7), Veneto (3), Puglia (6) e Toscana (1). Nel complesso, i siti bonificati o messi in sicurezza sono stati 65. Per 7 si attende ancora il giudizio tecnico della Commissione europea per la fine della sanzione.