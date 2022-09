Fastweb: Fisso e mobile a zero emissioni

Fastweb riduce il suo impatto ambientale con tutte le connessioni Internet fisse e mobili che saranno a zero emissioni di CO2, un'iniziativa all'interno della strategia finalizzata al raggiungimento della completa Carbon Neutrality entro il 2025. Fastweb già dal 2015 acquista il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili. Inoltre, Fastweb donerà un milione per sostenere diversi progetti, i primi dei quali Mosaico Verde, la campagna di forestazione promossa da AzzeroCO2 e Legambiente, e SEATY, l'iniziativa per la salvaguardia dei mari realizzata insieme a Worldrise Onlus. (ANSA).