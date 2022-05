Edison Next,Bim e Consorzio Valcamonica insieme per ambiente

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Edison Next, Comunità Montana e Bacino Imbrifero Montano (BIM) insieme al Consorzio Valle Camonica Servizi hanno firmato un accordo per lo sviluppo di una piattaforma territoriale dedicata alla realizzazione di iniziative per la decarbonizzazione del territorio della Valcamonica, con particolare riguardo al settore delle attività industriali energivore e della mobilità sostenibile locale e regionale, in un'ottica di riduzione del loro impatto ambientale, prendendo in considerazione diverse soluzioni, tra le quali la produzione locale di idrogeno verde tramite elettrolisi.



La cooperazione oggetto dell'accordo consentirà di valorizzare le molteplici sinergie già esistenti: Edison Next metterà a disposizione dei partner il proprio know-how e best practice per l'individuazione delle soluzioni tecniche ottimali di decarbonizzazione e il contestuale sviluppo di progetti, tecnologie e modalità operative. Comunità Montana, BIM e Consorzio Valle Camonica Servizi attiveranno le possibili collaborazioni con gli stakeholders del territorio della Valcamonica, propedeutiche all'implementazione degli obiettivi di decarbonizzazione dell'accordo, facendo leva in particolare sul forte orientamento delle comunità territoriali ad implementare i principi di sostenibilità assunti nell'ambito del programma MaB UNESCO della Riserva della Biosfera camuno - sebina. (ANSA).