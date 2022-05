Pesticidi, campagna per cercarli nei capelli degli europei

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La Coalizione italiana #CambiamoAgricoltura lancia anche in Italia la Campagna "Check Up Pesticidi" promossa a livello europeo da "Good Food Good Farming", alleanza europea di Associazioni per promuovere la transizione ecologica dell'agricoltura. La Campagna prevede di analizzare campioni di capelli di alcune centinaia di cittadini europei, tra cui alcuni testimoni pubblici individuati tra personalità dello spettacolo, della cultura e della politica, per individuare residui di 30 diversi pesticidi.



La Campagna vuole richiamare l'attenzione sulla necessità di migliorare le politiche europee sull'uso dei pesticidi, alla vigilia della presentazione da parte della Commissione Europa del nuovo Regolamento di attuazione della Direttiva 2009/128/CEE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, annunciata per il prossimo 22 giugno.



L'alleanza delle associazioni europee chiede di rafforzare le norme che proteggono le persone e la natura dall'esposizione ai pesticidi, rendendo obbligatorio anche monitoraggio diffuso delle matrici ambientali e delle persone, per evidenziare i livelli di contaminazione delle sostanze chimiche più pericolose. (ANSA).