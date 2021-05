Negli Usa il primo murales mangia-smog, sarà contro razzismo

E' firmato da Amanda Phingbodhipakkiya e promosso dall'italiana Yourban2030, il primo murales mangia-smog degli Stati Uniti: sarà intitolato "Stand with us", sarà grande 400 metri quadrati e ha un messaggio contro il razzismo. Arriva il 5 giugno prossimo, in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente, e sarà in grado di neutralizzare ogni giorno le emissioni di 90 auto a benzina euro 6, come 4 ettari di bosco. Lo rende noto è la no profit italiana Yourban2030, che nel 2018 ha sviluppato la progettualità dell'arte urbana degli eco-murales partendo dall'Italia.

Quello negli Usa è il primo murales che unisce un messaggio sociale come quello anti razzista alla necessità globale della tutela dell'ambiente. Stand With Us è la gigantografia di 3 donne dal forte impatto cromatico. Verrà presentato il 5 giugno al 581 di Monmouth Street a JerseyCity (New Jersey) in occasione del Jer-seyCity Mural Festival. I 400 metri quadrati sono dipinti con "Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall'inquinamento dell'aria. L'opera assorbirà oltre 18 chilogrammi di CO2 al mese". (ANSA).