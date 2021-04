Facebook, in tre anni ridotte del 93% emissioni gas serra

Facebook si è impegnata a ridurre il proprio impatto ambientale arrivando nel 2020 a supportare tutte le proprie attività con energie al 100% rinnovabili raggiungendo il traguardo "emissioni zero". Negli ultimi tre anni ha ridotto del 93% le emissioni di gas serra. Sono i traguardi resi noti da Facebook in occasione della Giornata della Terra che ricorre il 22 aprile e per cui la piattaforma lancia iniziative a tema sulle sue app.

In vista della ricorrenza mondiale, Facebook ha condotto un sondaggio tra gli utenti: emerge che per l'84% di quelli italiani il cambiamento climatico è una priorità per il governo. In Europa, le percentuali hanno raggiunto l'86% in Spagna e l'81% in Francia. Nel Regno Unito e in Australia più di 7 persone su 10 ritengono che il proprio governo dovrebbe impegnarsi maggiormente per risolvere questo problema, mentre in Arabia Saudita e in Egitto solo 4 persone su 10 pensano che il governo stia facendo abbastanza.

Gli obiettivi 'green' di Facebook - spiega una nota - erano stati fissati nel 2018 e oggi la società "è tra i principali acquirenti aziendali di energie rinnovabili, ha sottoscritto contratti per oltre 6 gigawatt di energia eolica e solare in 18 stati e 5 Paesi investendo 8 miliardi di dollari in 63 progetti fotovoltaici ed eolici in tutto il mondo che hanno creato decine di migliaia di posti di lavoro".

In occasione della Giornata mondiale della Terra, il social ancia iniziative a tema. Sulla chat Messenger 360 nuovi sfondi, temi e adesivi creati e illustrati da Lucas Wakamatsu; un nuovo pacchetto di adesivi "Stand up for Earth" con immagini che raffigurano alcune delle sfide ambientali che stiamo affrontando in tutto il mondo. Inoltre, Facebook invita le persone a postare le proprie azioni a favore del cambiamento climatico intraprese durante la Giornata della Terra e ogni giorno, usando l'hashtag #RestoreOurEarthChallenge. Infine, per tutta la settimana, gli account @Instagram, @Creators, @InstagramforBusiness e @Shop ospiteranno creator, piccole imprese e risorse formative sul tema.