Verso mappa e pulizia delle discariche sui sentieri Elba

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 09 FEB - Un censimento delle discariche abusive presenti lungo la 'Grande traversata elbana' (Gte), e poi un grande progetto di pulizia. E' quanto emerso nel corso di una riunione convocata ieri a Portoferraio (Livorno) con i Comuni elbani (rappresentati dal sindaco di Portoferraio Angelo Zini), Gestione associata del turismo (Gat), Parco nazionale Arcipelago Toscano, Elbana servizi ambientali (Esa) Legambiente, Cai e Italia Nostra, Ambito Territoriale di Caccia e Federcaccia. L'obiettivo, spiega in una nota Legambiente arcipelago toscano, è dare il via a un grosso progetto, con volontariato e finanziato per intervenire con professionisti nei luoghi impervi e sulle tipologie di rifiuti pericolosi e nocivi, per ripulire tutta la Gte e gli altri percorsi limitrofi e costieri.



"Tutte le istituzioni interessate hanno confermato il loro contributo in base alle loro competenze e responsabilità - sottolinea Legambiente -. Finalmente qualcosa di strutturato e duraturo si sta muovendo. Serviva una scossa e Legambiente, Cai e Italia Nostra l'hanno data facendo finire queste situazioni scandalose sulle pagine dei giornali nazionali e sulla stampa locale e online. Chiunque potrà partecipare al censimento delle discariche. L'associazione che raccoglie e processa i dati è il Cai.



Dopo il censimento e la mappatura, verrà avviata una pulizia radicale di tutta la discarica lineare elbana e messe in atto misure preventive e repressive perché questo vergognoso affronto alla nostra isola non si perpetui". (ANSA).