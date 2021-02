Greenpeace, da mascara a rossetti è allarme plastica

Dai rossetti al mascara, alla cipria e al fondotinta, tra i prodotti più comuni per il makeup e che entrano in contatto con occhi e bocca, contengono ingredienti in plastica: nel 79% dei 672 prodotti verificati online sono state riscontrate materie plastiche e, tra questi, il 38% è costituito da particelle solide note come microplastiche. Emerge dal rapporto di Greenpeace "Il trucco c'è ma non si vede" in cui l'organizzazione ambientalista ha verificato la presenza di questi materiali, sia nelle liste degli ingredienti che attraverso indagini di laboratorio, nei trucchi di undici marchi noti specificando che "si tratta di tipologie di prodotti non interessati dal divieto d'uso di microplastiche in vigore in Italia dall'inizio del 2020".

I marchi analizzati - comunica la Ong - sono Bionike, Deborah, Kiko, Lancôme, Lush, Maybelline, Nyx, Pupa, Purobio, Sephora e Wycon, che prima di pubblicare i dati dell'indagine, Greenpeace spiega di aver "contattato al fine di fornire un quadro esaustivo che tenesse in considerazione anche il loro punto di vista: solo una ha risposto al questionario". "Mentre Cosmetica Italia - prosegue -, divisione di Confindustria di cui fanno parte più di 600 realtà e principale organizzazione di categoria, come tutte le altre aziende interpellate, non hanno ritenuto di rispondere alle richieste". Il rapporto rileva che i mascara sono risultati i prodotti in cui gli ingredienti in plastica erano più frequenti (90% dei prodotti controllati), seguiti da rossetti e lucidalabbra (85%) e fondotinta (74%). "Le cinque marche con le percentuali maggiori di prodotti con ingredienti in plastica - si legge - sono risultate, nell'ordine, Lush, Maybelline, Deborah, Sephora e Wycon".

Inoltre Greenpeace aggiunge che "le analisi di laboratorio, volte a verificare la presenza di microplastiche in 14 prodotti, hanno evidenziato la presenza di piccole particelle inferiori ai 5 millimetri come il polietilene (in 6 prodotti), il polimetilmetacrilato (in 2 prodotti), il nylon (in 2 prodotti) e il polietilene tereftalato (in 1 prodotto)".

Nel definire "paradossale" l'uso di ingredienti in plastica da uno dei settori più importanti del Made In Italy, Giuseppe Ungherese, responsabile della Campagna Inquinamento di Greenpeace Italia esorta "Cosmetica Italia e i suoi associati a guidare questa transizione verso la sostenibilità".