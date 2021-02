Castaldo (M5S), Solvay di Rosignano a rischio greenwashing

(ANSA) - BRUXELLES, 02 FEB - "Lo stabilimento toscano di Solvay è a rischio di greenwashing. Nonostante, infatti, risulti fra i più inquinanti siti industriali d'Italia, avendo sversato in mare, come confermato da analisi delle autorità preposte, più di 400 tonnellate di mercurio, la multinazionale proprietaria ha ricevuto una valutazione positiva da diverse agenzie di rating che tengono conto dei fattori ambientali, sociali e di governance delle aziende". Così una nota di Fabio Massimo Castaldo, eurodeputato 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento europeo.



Insieme ai parlamentari Ue Chiara Gemma, Dino Giarrusso e Daniela Rondinelli, Castaldo ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea, ricordando "le violazioni della direttiva 2000/60/CE da parte della Solvay di Rosignano" e chiedendo "di promuovere l'adozione di uno standard informativo Ue obbligatorio per la rendicontazione degli impatti non finanziari di un'impresa".



"La mancanza di regole precise per la rendicontazione societaria in materia ambientale crea oltre il danno anche la beffa - aggiunge Castaldo nella nota -. Questo caso dimostra che tutti i nostri dubbi sull'accuratezza e la comparabilità tra le informazioni fornite dalle imprese in materia di sostenibilità ambientale sono fondati.



Le 'spiagge bianche' di Rosignano (Livorno) sono purtroppo famose non per i loro colori naturali - conclude l'europarlamentare - ma perché Solvay, dopo aver riversato migliaia di tonnellate di metalli pesanti, le hanno trasformate in una delle aree più inquinate d'Italia. La nostra battaglia non finisce qui. In sinergia con il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Berti, lavoreremo per fare giustizia ambientale e sociale". (ANSA).