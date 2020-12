Ambiente: Adr aderisce a progetto "Smart Airports"

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Trovare soluzioni che dimostrino come un aeroporto possa essere progettato per funzionare completamente senza emissioni di carbonio e per fornire infrastrutture agli aerei a zero emissioni di carbonio, è la sfida che vede impegnata Aeroporti di Roma, in collaborazione con il centro di ricerca Tedesco DLR, il Danish Technological Institute, l'aeroporto di Copenaghen (CPH), la IATA, l'Università di Parma e altri 10 partner Europei.



"Un'iniziativa che - sottolinea Aeroporti di Roma - conferma la strategia di Adr sempre più orientata a Eccellenza nei servizi, Sostenibilità e Innovazione. L'industria aeronautica sta vivendo una transizione che punta alla completa eliminazione delle emissioni di carbonio degli aerei e degli aeroporti entro il 2050. A tal fine - continua Adr - la Commissione Europea ha stanziato fondi del suo programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 per il progetto 'Smart Airports' a cui Adr ha partecipato vincendo la gara europea per creare l'aeroporto del futuro. I risultati del progetto avranno l'intento di ispirare gli aeroporti dell'intero continente europeo verso una riconversione di tutti i processi in chiave ecosostenibile". Aeroporti di Roma, insieme all'aeroporto di Copenaghen, studierà i processi e la logistica locale dei carburanti del futuro per gli aeromobili, siano essi biocarburanti, e-fuel, idrogeno o energia elettrica.



Inoltresvilupperanno il concetto di Smart Energy Airport del futuro, massimizzando la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio dell'energia e l'utilizzo dell'energia elettrica per la mobilità veicolare verso e negli aeroporti". (ANSA).