Fridays for future e Forum acqua, protesta a assemblea Acea

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Fridays For Future Roma e il Forum italiano dei movimenti per l'acqua hanno effettuato un'azione dimostrativa di "protesta nei confronti dell'operato" di Acea, oggi in occasione dell'assemblea degli azionisti di fronte alla sede dell'azienda a Roma - riferiscono - nel "pieno rispetto delle misure di sicurezza" legate al coronavirus.



"Le bollette sono state incrementate in piena emergenza coronavirus, senza che ciò fosse giustificato da un aumento della qualità del servizio", dichiara FFF. Inoltre, "il blocco dei distacchi è stato fissato solo fino al 17 maggio, e sarebbe necessario il riallaccio idrico di tutte le utenze distaccate per morosità". La richiesta è quindi di "una tariffa agevolata per le utenze domestiche fino alla fine dell'emergenza sanitaria ed economica, l'esenzione dal pagamento per gli utenti privi di reddito e il pagamento dei soli costi vivi di consumo al netto degli oneri della bolletta".



Infine, ricordano che "resta solo propaganda" l'impegno di Acea e del Comune di Roma a sistemare la rete idrica, dal momento che - concludono - "i soldi per mettere in pratica una gestione responsabile simile ci sono, ma vengono redistribuiti come dividendi ai privati azionisti". (ANSA).