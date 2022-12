A2a: accordo con Hitachi Rail per impianti fotovoltaici

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - A2A e Hitachi Rail hanno siglato un accordo, della durata di 20 anni con la formula del Virtual Ppa (Power Purchase Agreement, accordo per l'acquisto di energia ndr), che prevede la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile nei siti di Hitachi a Reggio Calabria, Napoli e Pistoia. Nello specifico, A2A - tramite la controllata A2A Energy Solutions - installerà oltre 40.000 pannelli solari nei prossimi due anni sia sui terreni sia sui tetti degli stabilimenti produttivi, per un totale di oltre 100.000 mq (metri quadrati ndr) di superficie. A2A si occuperà di sostenere l'investimento iniziale e la manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata contrattuale di 20 anni, durante i quali Hitachi Rail si impegna ad acquistare l'energia verde prodotta a prezzi concordati.



La modalità prevista dall' accordo, con autoconsumo e Virtual Ppa, consente sia a chi produce energia sia a chi la utilizza di beneficiare di un prezzo stabile e costante per tutta la produzione rinnovabile degli impianti. (ANSA).