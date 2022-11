Passante Bologna: mitigazioni green iniziano con Parco Nord

(ANSA) - BOLOGNA, 21 NOV - "Questo è il primo dei sei nuovi parchi che progettiamo e realizziamo nei prossimi due mandati.



Il Parco Nord verrà completamente dissigillato e diventerà un parco urbano per le famiglie". Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore presenta "la prima opera di riqualificazione messa in campo insieme ad Autostrade per l'Italia" nell'ambito del Passante di nuova generazione. Si inizia quindi con il Parco Nord, che sorge in via Stalingrado proprio a ridosso di uno dei punti interessati dall'ampliamento autostradale e tangenziale con la riqualificazione di 17 ettari di area boschiva, oltre a un nuovo sistema di circa 4mila metri quadrati di raccolta e depurazione delle acque meteoriche e l'incremento di 12mila metri quadrati di percorsi ciclopedonali, zone attrezzate per il fitness e nuove aree di sosta e svago da 3.000 mq. L'obiettivo è quello di rendere quello che oggi è, nelle parole del sindaco, "una distesa di cemento con un alto costo di manutenzione", un luogo verde "di aggregazione per la comunità cittadina, puntando a diventare uno spazio inclusivo e accessibile a tutti". Oltre 8mila metri quadrati saranno poi dedicati a "nuovi spazi multifunzionali", con la possibilità per la Fiera di Bologna di usufruire di spazi specifici. Al centro del parco nascerà infine una nuova arena, "capace di ospitare fino a 20mila spettatori per spettacoli e concerti all'aperto". L'avvio dei lavori è previsto al 2023, con inaugurazione entro il 2024.



(ANSA).