Olio: Engineering e Salov insieme per digitalizzazione green

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Engineering e Salov insieme in un percorso di trasformazione digitale, capace di far evolvere i processi produttivi dell'olio all'insegna della sostenibilità.



La collaborazione, annunciata in una nota congiunta, è volta ad accompagnare il produttore dell'olio di oliva con i marchi Filippo Berio e Sagra, presente in circa 75 paesi, in un processo di profonda trasformazione digitale dei suoi sistemi produttivi, per adeguarli in modo rapido e flessibile a un mercato globale complesso nonché alla crescente esigenza di qualità da parte del consumatore, alle normative sempre più stringenti in ambito alimentare e alla necessità di realizzare sistemi produttivi sostenibili.



In particolare, Engineering ha guidato la completa digitalizzazione dei sistemi di Supply Chain integrata di Salov, creando un ecosistema digitale che ha reso più efficiente e reattivo l'intero processo produttivo dell'olio (dalla lavorazione della materia prima alle forniture e alla gestione dei magazzini), garantendo nello stesso tempo la sostenibilità ambientale degli impianti attraverso il monitoraggio dei consumi energetici.



"Oggi il settore agro alimentare è tra i più attenti a cogliere le opportunità della trasformazione digitale per far evolvere i propri sistemi produttivi con una crescente attenzione alla qualità e alla sostenibilità" ha sottolineato Guido Porro, Executive Vice President Enterprise di Engineering.



"In Salov siamo consapevoli che la tecnologia sia un elemento funzionale al benessere delle persone che lavorano in azienda e alle esigenze dei consumatori. La trasformazione digitale, che ha coinvolto praticamente tutti i reparti e flussi operativi, continuerà con coerenza anche nei prossimi anni" ha detto Fabio Maccari, Amministratore Delegato di Salov, per la transizione alla Industry 4.0. L'operazione ha in particolare permesso di automatizzare la gestione degli ordini di produzione, il monitoraggio in real-time, i controlli qualità, la gestione anagrafiche e la tracciatura delle performance. (ANSA).