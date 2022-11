Unicredit: finanzia 31 milioni 'green' a Chiron Energy

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Il gruppo Chiron, piattaforma indipendente di sviluppo, investimento e gestione nel settore delle energie rinnovabili in Italia facente capo alla famiglia Pesaresi, ha sottoscritto con UniCredit un finanziamento, su base project finance e articolato su diverse linee di credito, di 31 milioni di euro.



Il finanziamento, certificato ai sensi dei "Green Loan Principles" e che beneficia di fondi BEI (Banca Europea degli Investimenti) dedicati alla transizione energetica, è finalizzato a sostenere i costi di costruzione e messa in esercizio di 8 nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile localizzati in Veneto e Piemonte su aree non agricole. (ANSA).