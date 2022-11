Alimentare: 1/o bilancio sostenibilità pastificio Scoiattolo

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Delineare il proprio contributo di sostenibilità: il Raviolificio Lo Scoiattolo rende pubblico il suo primo Bilancio di Sostenibilità, al 31 dicembre 2021, su base volontaria. L'azienda di Lonate Ceppino (Va) racconta quaranta anni di impegno che hanno fatto di Scoiattolo un'azienda leader nel suo settore, Gli impegni presi e i risultati ottenuti nell'ambito della Responsabilità d'Impresa si sono tradotti nel primo Bilancio di Sostenibilità redatto secondo i "GRI Sustainability Reporting Standards".



.Nel 2021 il genere femminile ha rappresentato il 30% della popolazione aziendale di Scoiattolo (composto da 120 dipendenti, 84 uomini e 36 donne), impiegato perlopiù in mansioni di natura amministrativa, mentre nel reparto di produzione è stato impiegato principalmente personale di genere maschile. L'89% dei dipendenti è assunto a tempo indeterminato, mentre il 10% è rappresentato da giovani con contratto in apprendistato, per l'acquisizione di competenze e valore all'interno dell'organizzazione finalizzato ad una collaborazione duratura e qualificata. L'azienda offre inoltre oltre 800 ore all'anno di formazione .Le confezioni sono realizzate con plastica riciclata al 70%, mentre per le retro etichette Scoiattolo utilizza carta riciclata proveniente dal progetto Cycle4Green al quale contribuisce direttamente con i propri scarti di carta siliconata quotidiana, una scelta che comporta un risparmio di CO2 certificato: nel 2021 sono state riciclate 17,2 ton di carta siliconata, generando un risparmio di 33 tonCO2e.



Alla base della qualità dei prodotti Scoiattolo c'è inoltre un'attenzione particolare per l'innovazione e la sicurezza dei processi produttivi: durante il 2021, con un investimento complessivo di 2 milioni di euro, Scoiattolo ha affrontato un "aggiornamento 4.0" pressoché totale delle linee di produzione dedicate alle paste ripiene. A fine 2021, infine, hanno avuto inizio i lavori per la realizzazione del nuovo stabilimento realizzato secondo criteri di rispetto dell'ambiente, come testimoniato dal rivestimento catalitico.



"La stesura di questo report rappresenta il primo passo verso un nuovo percorso di monitoraggio e consapevolezza dell'impatto sociale e ambientale generato, finalizzato a definire il nostro contributo di sostenibilità e individuare le aree su cui focalizzare maggiormente i nostri sforzi per migliorare le nostre prestazioni e generare risultati positivi" ha concluso Aquilino Di Caro, Ceo di Scoiattolo.



