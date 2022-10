Astm: su A4 nel tratto Torino-Milano asfalto green e hi-tech

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Un asfalto innovativo, sostenibile, resiliente e sicuro per il tratto autostradale A4 Torino - Milano, gestito dal Gruppo Astm. Sarà realizzato con grafene e plastiche dure riciclate appositamente selezionate (come, ad esempio, giocattoli, cassette della frutta, cestini) e con il reimpiego del 70% di fresato proveniente dalla pavimentazione esistente, riducendo così al solo 30% l'utilizzo di nuovi aggregati naturali.



I lavori interesseranno entrambe le direzioni di marcia per un totale di 250 km. L'attività di ripavimentazione renderà cosi l'autostrada A4 la prima in Europa ad utilizzare un asfalto green e hi-tech. Astm impiegherà 'Gipave', una tecnologia per asfalti che utilizza un processo brevettato e innovativo completamente made in Italy, risultato di una ricerca durata sei anni, condotta da Iterchimica in collaborazione con G.Eco (gruppo A2A), Università degli Studi di Milano-Bicocca e Directa Plus.



"Con l'utilizzo dell'asfalto al grafene, acceleriamo il processo di transizione ecologica e ambientale delle nostre infrastrutture: un progetto che contribuirà, tra l'altro, al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del Gruppo di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 approvati da Science Based Targets Initiative", sottolinea l'a.d di Astm, Umberto Tosoni.



"Quest'opera rappresenta un primo passo di cui essere fieri per rendere l'Italia all'avanguardia e in linea con gli obiettivi di transizione ecologica previsti dall'Agenda 2030 dell'ONU, con risparmi ambientali mai ottenuti, arrivando ad abbattere le emissioni fino al 38,5% rispetto alle tecnologie manutentive tradizionali", aggiunge Federica Giannattasio, A.d di Iterchimica. (ANSA).