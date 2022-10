Sachs, è necessario un green deal globale per l'agenda 2030

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile "è l'agenda giusta, urgente, fattibile, realizzabile, ma ha bisogno della collaborazione tra le regioni, come un green deal europeo anche su scala globale. Devono cooperare tutte le grandi potenze, finché non torneremo alla diplomazia, non riusciremo a realizzare lo sviluppo sostenibile". È questo il messaggio del presidente dello UN Sustainable Development Solutions Network, Jeffrey Sachs, nel suo intervento al Festival dello sviluppo sostenibile dell'Asvis.



Una strategia per lo sviluppo sostenibile a livello globale, per Sachs, "è l'unica cosa sensata, è un piano olistico che riguarda il clima, l'energia, il cibo, la catena alimentare, l'accesso all'alimentazione. Tutto questo è fattibile, nulla di ciò è irrealizzabile né dal punto di visto tecnico né da quello finanziario. Eppure - sottolinea - nulla di tutto ciò è stato fatto".



Il principale problema indicato da Sachs è "l'assenza di collaborazione tra le varie ragioni del mondo per realizzare una strategia molto più ambizioso che comprenda anche un maggior sostegno finanziario ai paesi in via di sviluppo". (ANSA).