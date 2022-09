Pastificio Sgambaro, obiettivo climate positive nel 2030

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Undicimila mila tonnellate di CO2 mai disperse nell'ambiente negli ultimi 4 anni, pari al quantitativo di biossido di carbonio emesso da 4.400 automobili che percorrono in un anno 11 mila chilometri. E' quanto informa una nota su uno dei risultati del molino e pastificio trevigiano Sgambaro raggiunti grazie agli interventi di riforestazione e protezione delle foreste che ha intrapreso oltre 10 anni fa. Dal 2019 l'azienda veneta, in collaborazione con Wownature, ha contribuito all'impianto di 3.630 alberi sostenendo 10 tra progetti di creazione, protezione e miglioramento di ambienti naturali, dalle Alpi alla Sicilia per un'estensione pari a 24 ettari. L'adesione al progetto Bioclima di Regione Lombardia e il progetto di Sgambaro nella foresta di Huong Son Nature in Vietnam contribuiranno invece a compensare nel 2022 fino a 3.700 tonnellate di CO2. Obiettivo del pastificio è di diventare un'organizzazione climate positive entro il 2030. I risultati ottenuti dal 2019- sottolinea l'azienda- arrivano in occasione della Fsc Forest Week 2022, settimana internazionale della gestione forestale responsabile in programma dal 24 al 30 settembre promossa dal Forest Stewardship Council, organizzazione no-profit internazionale che promuove la gestione responsabile delle foreste in tutto il mondo. "Un ambiente migliore e più tutelato- commenta il presidente Pierantonio Sgambaro- rende la nostra pasta più buona. In azienda ogni attività e progetto nasce dalla convinzione che esista un filo conduttore che lega la salvaguardia del territorio e il benessere delle persone alla qualità del grano e dei nostri prodotti. Dall'approvvigionamento dell'energia esclusivamente green ai trasporti aziendali elettrici, dalla coltivazione del grano a filiera corta solo italiano alle singole fasi produttive fino al confezionamento, che stiamo convertendo alla carta 100% riciclabile e certificata Fsc, in Sgambaro regna la logica dell'economia circolare e della responsabilità ambientale".



(ANSA).