Aon e Pirelli insieme per la mobilità sostenibile in città

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Aon e Pirelli, in occasione del 'Zero Emissions Day', uniscono le forze per promuovere la mobilità sostenibile in città. Aon che si pone come obiettivo l'azzeramento di emissioni di CO2 entro il 2030, adotta il servizio 'CYCL-e around' di Pirelli per incentivare la mobilità sostenibile dei suoi dipendenti negli spostamenti casa-ufficio, durante la giornata di lavoro e nel tempo libero. Si tratta di un'iniziativa che unisce due player globali sensibili alle tematiche ESG (Enviromental, Social and Governance), attraverso l'offerta del servizio di 'e-bike sharing' aziendale proposto da Pirelli, che mette a disposizione biciclette a pedalata assistita a tutti i dipendenti di Aon in Italia. Le flotte di e-bike di Pirelli saranno a disposizione presso la sede di Aon a Milano. (ANSA).