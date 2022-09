Banco Bpm: 30 milioni 'sostenibili' a Zignago Vetro

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Banco Bpm ha perfezionato un finanziamento di 30 milioni di euro a favore di Zignago Vetro legato ad obiettivi di sostenibilità. La linea di credito è per consentire all'azienda di Fossalta di Portogruaro (Venezia) di ridurre il consumo di energia e affidarsi alle fonti rinnovabili.



"Siamo sempre alla ricerca di nuovi investimenti per migliorare l'efficienza del nostro sistema produttivo - sottolinea l'a.d di Zignagno Vetro, Roberto Cardini - quest'operazione è l'ulteriore conferma che il nostro impegno si rinnova ogni anno con importanti traguardi da raggiungere".



"L'intervento a sostegno di Zignago Vetro conferma la forte volontà di Banco Bpm di porsi a fianco delle imprese virtuose che attuano i loro piani di sviluppo in una logica attenta alla sostenibilità, all'ambiente e all'innovazione tecnologica e che rappresentano un importante volano di sviluppo per il territorio", commenta Enrico Lemmo, responsabile del Mercato Corporate Nord-Est di Banco Bpm. (ANSA).