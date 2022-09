Saipem: per Ecovadis al vertice per sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Saipem leader mondiale nella sostenibilità. Il gruppo ha ottenuto il livello più elevato nell'assessment eseguito da Ecovadis tra le oltre 90mila aziende valutate. Rientra così nell'1% delle aziende mondiali con il miglior punteggio.



Ecovadis è una delle più importanti piattaforme internazionali di valutazione di sostenibilità aziendale di supply chains.



Saipem ha ottenuto un punteggio totale di 80/100 che colloca la società ben al di sopra della media di settore di riferimento e le permette di passare al livello Platinum che è il riconoscimento più elevato.



Saipem, in particolare, è stata riconosciuta da Ecovadis come leader per l'integrazione dei temi di sostenibilità nel proprio business, per le performance e i risultati raggiunti. (ANSA).