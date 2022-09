Padova, nuovo bosco da 3.770 alberi con Arbolia

(ANSA) - PADOVA, 01 SET - La Giunta comunale di Padova ha approvato il progetto esecutivo per l'imboschimento di un'area acquisita negli anni scorsi dal Comune a Sud-Ovest della città, e la successiva manutenzione del bosco per due anni.



L'iniziativa è possibile grazie a una sponsorizzazione tecnica da parte di Arbolia, società benefit nata dalla collaborazione tra Snam e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, che promuove azioni di forestazione urbana sul territorio nazionale. Costituita a fine novembre 2020, Arbolia si pone l'obiettivo di realizzare nuove aree verdi nelle città e nei territori italiani per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e alla lotta ai cambiamenti climatici, generando opportunità di sviluppo sociale ed economico a beneficio delle comunità locali.



La collaborazione, che verrà sancita nei prossimi giorni con la firma di un contratto, prevede la piantumazione di 3.770 piante forestali, di cui 2.830 arboree di prima e seconda grandezza, e 940 arbusti, con la successiva manutenzione per due anni. Si stima che il futuro bosco urbano, nell'arco di 20 anni, potrà assorbire fino a circa 490 tonnellate di CO2, con un rilascio totale di ossigeno pari a 358 tonnellate.



Comune di Padova e Arbolia stanno lavorando per avviare le piantumazioni nel mese di novembre, previa individuazione delle aziende finanziatrici. (ANSA).