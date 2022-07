Pop. Sondrio: sempre più green, oltre 2000 finanziamenti

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Sono oltre duemila i finanziamenti erogati dalla Popolare Sondrio a Corporate, PMI e Privati sul territorio italiano e in parte minore su quello elvetico. Si tratta di realtà virtuose che compongono il cosiddetto 'Portafoglio Green' che rientra nel Green Bond Report.



Documento che l'istituto ha pubblicato a distanza di un anno dall'emissione del primo Senior Preferred Green Bond e con cui fornisce ai propri stakeholder un'informativa completa e puntuale sull'allocazione delle risorse finanziarie raccolte e sugli impatti ambientali positivi derivanti dalle attività finanziate.



Più della metà dei proventi raccolti con l'emissione del bond, circa 350 milioni di euro, sono stati utilizzati per finanziare l'acquisto di immobili in classe energetica elevata e per la ristrutturazione di quelli meno efficienti.



Circa 100 milioni di euro sono stati erogati a favore di controparti operanti nel settore della produzione di energia rinnovabile. Il resto dei proventi è stato destinato a società attive nel settore della gestione delle acque, dei rifiuti, dell'agricoltura biologica, della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica. (ANSA).