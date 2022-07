Barilla, app salva-sostenibilità 2600 fornitori grano tenero

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Le 2.600 aziende europee che forniscono grano tenero a Barilla per filiera Carta del Mulino, saranno accompagnate entro il 2023 in un processo di ottimizzazione digitale per rendere sostenibile la filiera agricola. E' la transizione-sfida al via tramite la piattaforma Barilla Farming ideata da xFarm Technologies, insieme a Life Cycling Engineering, il Cnr- Agrosat e Perfect Food.



Per la multinazionale italiana del settore alimentare è stata sviluppata una piattaforma digitale per aiutare gli agricoltori e tutti gli operatori della filiera in ogni fase della produzione, dalla gestione delle aziende agricole, al monitoraggio dei dati degli agricoltori, con specifiche allerte di rischio insorgenza malattie del frumento fino alla gestione degli ordini lungo la filiera. Barilla Farming diventa così lo strumento digitale che semplifica la comunicazione dei dati della filiera della Carta del Mulino, il disciplinare del gruppo Barilla per la coltivazione sostenibile del grano tenero nato dalla collaborazione con decine di Molini, centinaia di centri di stoccaggio e migliaia di aziende agricole.



La piattaforma, disponibile sia su mobile che su desktop, consente anche di avere un pieno controllo della sostenibilità grazie al monitoraggio di quattro parametri ambientali (impronta carbonica, impronta idrica, eutrofizzazione e acidificazione) calcolati sulla base delle attività agronomiche svolte. Inoltre, grazie a sensori IoT installati nei campi e all'utilizzo dei satelliti per il controllo da remoto degli appezzamenti, vengono forniti suggerimenti agli agricoltori per ridurre l'impiego di acqua, fertilizzanti e prodotti fitosanitari. (ANSA).