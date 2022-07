Aeroporti: Sea con easyJet per sviluppo gestione sostenibile

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Sea - Società Esercizi Aeroportuali, il gruppo che gestisce i sistemi aeroportuali di Milano Malpensa e Linate, e easyJet hanno siglato una lettera di intenti con l'obiettivo di collaborare allo sviluppo di una gestione più efficiente e sostenibile delle operazioni aeroportuali negli scali milanesi.



L'intesa definisce le aree su cui le due società lavoreranno insieme, ovvero l'uso di SAF (carburanti sostenibili ndr), i requisiti infrastrutturali collegati alla propulsione a idrogeno, il miglioramento nella gestione e nel riciclo dei rifiuti, oltre all'utilizzo a terra di mezzi a zero emissioni.



Sea e easyJet, inoltre creeranno un gruppo di lavoro che si incontrerà regolarmente e monitorerà il progresso delle singole iniziative sviluppate nell'ambito di questa collaborazione.



"La decarbonizzazione dell'aviazione rappresenta uno sforzo trasversale all'intero settore che tutte le parti coinvolte devono intraprendere in maniera congiunta", sottolinea Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia. "Questo accordo con easyJet, prima compagnia aerea per voli e passeggeri a Malpensa, permetterà di fare un salto di qualità su vari fronti impattanti la sostenibilità ed in particolare sulla progressiva introduzione di carburanti sostenibili", aggiunge l'a.d di Sea Armando Brunini. (ANSA).