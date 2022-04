Consiglio Ue approva posizione sui 'green bond europei'

(ANSA) - BRUXELLES, 13 APR - I rappresentanti permanenti dell'Ue hanno approvato oggi la posizione del Consiglio sulla proposta di creazione dei green bond europei. Il regolamento stabilisce requisiti uniformi per gli emittenti che vogliono usare la denominazione 'European Green Bond' (o EuGb) per obbligazioni ecosostenibili e istituisce un sistema di registrazione e un quadro di vigilanza per i revisori esterni delle obbligazioni verdi europee. Si tratta, segnala una nota, di uno dei principali strumenti di finanziamento degli investimenti relativi a tecnologie verdi, efficienza energetica e efficienza delle risorse, nonché alle infrastrutture di trasporto e di ricerca sostenibili.



Ora che il Consiglio ha concordato la sua posizione sulla proposta, è pronto ad avviare i negoziati con il Parlamento europeo per concordare una versione definitiva del testo.



(ANSA).