Tip rileva 28,5% di Simbiosi, tecnologia verde

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Tamburi Investment Partners (Tip), quotata sull segmento Star di Piazza Affari, ha rilevato il 28,5% di Simbiosi, attiva nelle soluzioni tecnologiche per l'agricoltura sostenibile ed il risparmio energetico. L'azienda trae origine da Neoruralehub, 'Nature Based Solutions Valley' avviata da Giuseppe Natta, pioniere della economia circolare fin dagli Anni Settanta, che ha sviluppato tecnologie, soluzioni e brevetti per applicazioni finalizzate al risparmio di risorse naturali (aria, acqua, materiali e suolo) ed energetiche.



Co-fondatore e amministratore delegato di Simbiosi è Piero Manzoni, a cui Tip intende "affiancarsi" per accelerarne lo sviluppo.



Tra le tecnologie di Simbiosi si contano soluzioni per il recupero degli elementi nutritivi delle matrici organiche di scarto (digestori). Questi ultimi sono utili per produrre fertilizzanti e per la generazione di energia pulita, rinnovabile e stoccabile, per un'agricoltura in grado di catturare elevate quantità di Co2 abbattendo l'uso della chimica e per un'agricoltura "rigenerativa con basso consumo di risorse". In particolare, un 'digestore' con capacità di 120mila tonnellate annue di rifiuti e reflui, è già stato installato ed è pienamente funzionante e totalmente autonomo sotto il profilo energetico.



Simbiosi offre anche soluzioni per la produzione del freddo e sistemi di controllo in grado di ridurre drasticamente i consumi dell'energia destinata alla refrigerazione (chiller). Ed è attiva anche negli impianti di cogenerazione e di recupero termico integrato, con sistemi di 'machine learning' per recuperare l'energia termica dei motori e dei processi produttivi. (ANSA).