Ue lancia il passaporto digitale per i prodotti sostenibili

(ANSA) - BRUXELLES, 30 MAR - Informazioni sui consumi energetici, riparabilità, durabilità e riciclabilità per tracciare la sostenibilità dei prodotti. E' una delle proposte della Commissione europea per ampliare la gamma di prodotti sottoposti a requisiti di sostenibilità nell'Ue. L'idea fa parte del nuovo pacchetto per l'economia circolare, che ha lo scopo di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti e la dipendenza dell'Ue dalle materie prime importate. La Commissione vuole applicare nuovi requisiti alla più ampia gamma di prodotti possibili a partire da smartphone, tablet e sistemi solari fotovoltaici, attraverso negoziati con l'industria che cominceranno già quest'anno e procederanno per gruppi di prodotti simili. In pratica la Commissione intende espandere la portata delle attività che già porta avanti da anni nell'ambito della Direttiva sull'ecoprogettazione e l'etichettatura energetica, che Bruxelles stima abbia fatto risparmiare agli europei oltre 120 miliardi di euro in bollette nel solo 2021.



(ANSA).