Imprese: per Obton project financing green da oltre 400 mln

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Obton ottiene un project financing green da oltre 400 milioni di euro da fondi gestiti da Generali Global Infrastructure, Natixis CIB e UniCredit per il rifinanziamento di un portafoglio fotovoltaico brownfield da 116 MW in Italia. Tutte e tre le istituzioni finanziarie hanno agito come Structuring Mandated Lead Arrangers e Lenders, mentre UniCredit e Natixis Cib hanno agito anche come Bookrunners, Hedging Banks e Sustainability Global Coordinators. Bnl ha agito come Account bank, mentre Natixis come Agent. Dla Piper ha supportato i finanziatori come consulente legale, mentre Orrick come consulente legale del mutuatario. Praxi e Kbd hanno agito come consulenti tecnici dei finanziatori e del mutuatario rispettivamente. Sure - Sustainable Revolution - ha agito come consulente finanziario per Obton.



Il portafoglio brownfield Wt2 è composto da diversi impianti fotovoltaici situati in Italia ed è stato originariamente acquistato dal gruppo Obton, attraverso la sua affiliata Wt II Senior e successivamente rifinanziato con questo finanziamento green. Obton, a seguito dell'acquisizione del portafoglio Wt2, è diventato il quinto operatore del mercato fotovoltaico italiano.



