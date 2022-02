Unicredit:supporta piani sostenibilità Ghella con 30 milioni

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - UniCredit sostiene i piani di sviluppo della società di costruzioni Ghella. La banca - si legge in una nota - ha finalizzato un intervento di supporto finanziario, basato sullo sviluppo sostenibile, da 30 milioni di euro.



Si tratta di un SustainabilityLinked Loan a sostegno del piano di investimenti previsto per il 2022 e legato al raggiungimento di uno specifico target di miglioramento Esg prefissato alla stipula del finanziamento. L'operazione è vincolata a una riduzione quantificata di emissioni di CO2 che Ghella si è impegnata a ottenere entro il 2025, in corrispondenza della pubblicazione del Bilancio di sostenibilità aziendale. Ghella, fondata nel 1894, è specializzata in scavi in sotterraneo, è attiva nella realizzazione di opere infrastrutturali quali metropolitane, ferrovie, autostrade e opere idrauliche. (ANSA).