Imprese: Ey, 69% aziende italiane ha Piano di Sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Il 69% di un campione di 300 aziende italiane oggetto di un sondaggio di Ey si è dotata di un piano di sostenibilità con obiettivi precisi. In base a quanto si legge nello studio di Ey 'Seize the change - Futuri sostenibili', il 44% delle aziende ha formalizzato 'obiettivi quantitativi' e nel 35% dei casi sono state definite le tempistiche per raggiungerli.



Quanto alle imprese che non hanno ancora adottato lo strumento, il 15% dichiara di averne previsto lo sviluppo. A seguito dello scoppio della pandemia, quasi il 20% delle aziende intervistate da Ey dichiara che "il mutato contesto ha accelerato la transizione verso modelli più sostenibili" e nel 32% dei casi le attività previste dal piano di sostenibilità sono continuate senza particolari ridimensionamenti. Il 33% delle informative non finanziarie analizzate riporta iniziative legate alla finanza sostenibile, in particolare nei settori delle assicurazioni, delle banche, dell'informatica e della tecnologia.



Rispetto al 2019 Ey ha registrato una crescita dell'8% delle iniziative messe in atto da aziende che hanno avviato strategie di finanza sostenibile. La stessa percentuale di incremento si è registrata per l'84% del campione delle aziende quotate. (ANSA).