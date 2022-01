Amazon: programma per aiutare start up con prodotti 'green'

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Amazon e EIT Climate-KIC, la principale community a livello europeo che affronta il cambiamento climatico attraverso l'innovazione, annunciano oggi il lancio di Amazon Launchpad Sustainability Accelerator, un programma di dodici settimane creato appositamente per sostenere le startup emergenti che stanno sviluppando prodotti sostenibili e desiderano crescere velocemente.



Il programma accoglie da oggi le candidature da parte di startup italiane ed europee. Le startup selezionate riceveranno, tra l'altro, un incentivo economico, con 12.000 euro di contributo a fondo perduto. La scadenza per le candidature è il 25 marzo 2022 e i partecipanti selezionati saranno annunciati in primavera.



Il programma viene lanciato in un contesto storico in cui i clienti sono sempre più interessati ad acquistare in modo sostenibile, spiega Amazon, nei cui store in Europa, a gennaio, i clienti hanno acquistato più del doppio dei prodotti Climate Pledge Friendly rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (ANSA).