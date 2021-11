Prodotti sfusi o alla spina, contributo Mite fino 5000 euro

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Le imprese che promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina possono presentare istanza per le spese sostenute nel 2020 attraverso la piattaforma informatica disponibile dal 23 novembre. Occorre essere in possesso di un'identità SPID. Lo rende noto il Ministero della Transizione ecologica in un comunicato.



Il contributo prevede un rimborso pari alla spesa sostenuta fino a un importo massimo di 5.000 euro, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle risorse. (ANSA).