Cop26: Climate Action Network, tradimento verso paesi poveri

(ANSA) - GLASGOW, 13 NOV - "L'ultima bozza dalla Cop26 è un chiaro tradimento delle nazioni ricche (Stati Uniti, Eu e UK) verso le comunità vulnerabili nel paesi poveri". Lo ha detto al quotidiano britannico Guardian Tasneem Essop, direttore esecutivo di Climate Action Network, coalizione internazionale di oltre 1500 ong in 130 paesi.



"Bloccando la proposta dell'Aosis del G77+Cina - ha spiegato Essop -, che rappresenta 6 miliardi di persone, sulla creazione di una istituzione di Glasgow per la finanza su perdite e danni, i paesi ricchi hanno dimostrato ancora una volta la loro completa mancanza di solidarietà e di responsabilità per proteggere coloro che affrontano gli impatti peggiori del clima.



Sollecitiamo i paesi in via di sviluppo ad agire nell'interesse dei loro cittadini e a fronteggiare con forza i bulli". (ANSA).