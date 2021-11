Cop26: bozza, nuovo negoziato per fondi su perdite e danni (2)

(ANSA) - GLASGOW, 13 NOV - Nella bozza di documento la conferenza "decide che il Santiago Network sia fornito di fondi per sostenere l'assistenza tecnica per l'attuazione di rilevanti approcci per evitare, minimizzare e ristorare le perdite e i danni".



Il Santiago Network for Loss and Damage è un' alleanza fra una serie di stati in via di sviluppo e di organizzazioni internazionali per promuovere gli interventi di ristoro delle perdite e dei danni subiti dai paesi più vulnerabili per il cambiamento climatico. E' stato creato nel 2019 alla Cop25, organizzata dal Cile e svoltasi a Madrid.



Del Santiago Network fanno parte gli stati di Argentina, Armenia, Belize, Bhuitan, Costa Rica, Repubblica democratica del Congo, Repubblica dominicana, Etiopia, Indonesia, Giamaica, Namibia, Nigeria, Panama, Paraguay, Filippine, Santa Lucia, Malawi, Sudafrica, Palestina, Suriname, Thailandia, Timor Leste, Vietnam. Fra le organizzazioni aderenti ci sono la Banca Mondiale, l'African Development Bank, il Green Climate Fund, l'Ifad e l'Unep. (ANSA).