(ANSA) - GLASGOW, 13 NOV - Sul sito della Cop26 sono stati pubblicati stamani 7 documenti sui temi ancora in discussione alla conferenza, come aveva annunciato ieri sera il presidente Alok Sharma. Riguardano la finanza per il clima, il mercato del carbonio (articolo 6 dell'Accordo di Parigi) e le politiche di adattamento al cambiamento climatico. (ANSA).