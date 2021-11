++ Cop26: bozze, nuovo obiettivo di finanza climatica al 2024 ++

(ANSA) - GLASGOW, 13 NOV - In una delle bozze sulla finanza climatica diffuse stamani la Cop26 "decide di stabilire un programma ad hoc dal 2022 al 2024" e "invita" gli stati e tutte le entità aderenti all'Accordo di Parigi (compresi osservatori e imprese) "a presentare i loro punti di vista nel febbraio e agosto 2022". Il programma "decide di concludere le sue deliberazioni ponendo un nuovo obiettivo collettivo quantificato al 2024". La bozza prevede "dialoghi ministeriali" dal 2022 al 2024 e il coinvolgimento in questi di "stati, studiosi, società civile compresi i giovani, settore privato". Gli incontri dovranno essere aperti e in streaming. (ANSA).