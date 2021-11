++ Cop26: bozza, nuovo negoziato per fondi su perdite e danni ++

(ANSA) - GLASGOW, 13 NOV - La bozza di documento finale della Cop26 pubblicata stamani "decide di stabilire un dialogo fra le parti, organizzazioni rilevanti e soggetti interessati per discutere le azioni da intraprendere per il finanziamento delle attività per evitare, minimizzare e ristorare le perdite e i danni (loss and damage in inglese, n.d.r.) legati agli impatti avversi del cambiamento climatico". Un fondo ad hoc per i loss & damage del riscaldamento globale è una delle richieste dei paesi vulnerabili alla Cop26 (ANSA).